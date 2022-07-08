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Başkan Sayan’dan bayram mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

AĞRI 08.07.2022, 13:19
Başkan Sayan’dan bayram mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Sayan, “Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede

yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki bu bayram da kulluk görevimizi yerine getirirken; ihtiyaç sahiplerini, gözü yolda olan yaşlı ve kimsesizleri, başının okşanmasını bekleyen yetim ve öksüzleri millet olarak unutmayacağız. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü

duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki; daha güzel günlere ulaşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Ağrılı hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Ağrı’mıza bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.” dedi

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