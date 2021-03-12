Başkan Sayan’dan 12 Mart mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan sayan mesajında şunları kaydetti;

“12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının sembolüdür.

Topraklarımızın işgal altında olduğu yıllarda Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, sayısız destanlar yazan kahraman milletimizin vatan sevgisini, milli mücadele ruhunu ve cesaretini dizelere dökerek Milli Marşımızla ölümsüzleştirmiştir.

Ecdadımızın emaneti olan bu vatana ilelebet sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum.

Milli mücadelenin tüm kahramanlarını ve milli mücadeleyi ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.”