Başkan Sayan’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Sayan mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andığını belirterek, “Bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir

ülke ve aydınlık yarınlar armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. 10 Kasımlar, Gazi Atatürk’ü anmak, bize bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara, gelecek nesillere taşımaktır. Milletimiz, Atatürk’ü ve en büyük eseri Cumhuriyet’i anlamak, Cumhuriyet’imizin ve demokrasinin değerlerini her şartta korumak, bu düşüncelerini özümsemek, açtığı yolda ilerleyerek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba gösterecek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 83. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.