Başkan Sayan, yeni yılda ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yeni yılda ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Sayan yeni yıllarını kutlayarak, ailelere yakacak, soba, giyim ve gıda yardımında bulundu. Ağrı Belediyesi olarak ailelerin daima yanlarında olduğunu belirten Başkan Sayan bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Yılbaşı gecesinde kapılarının zilini çalan Başkan Sayan’ı görünce mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, unutulmadıkları için teşekkür etti.