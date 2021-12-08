Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.
AĞRI 08.12.2021, 18:29
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.
Başkan Sayan’ın asılan afişlerde yer alan mesajında şu ifadelere yer verildi: “Değerli Ağrı halkı, kanımızı emen, ilimizi yakan uyuşturucu tacirleri ve tefecilere karşı mücadeleye var mısınız? Unutmayın ki biz zalimlerden daha güçlüyüz. Korkma, korkma, korkma!”