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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
Başkan Sayan sosyal medyada yiyecek anketi yaptı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu “kete mi, hamburger mi?” anketin sonucu belli oldu.
AĞRI 24.10.2022, 09:12
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu “kete mi, hamburger mi?” anketin sonucu belli oldu.
Tercihiniz hangisi olur diyerek sosyal medya hesabından takipçilerine soran Başkan Sayan binlerce kişinin katıldığı anketin sonucunu paylaştı.
Ankette yüzde 65 oy olarak “Kete” önde bitirdi. “Hamburger” ise yüzde 35 oy aldı.