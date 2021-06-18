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Başkan Sayan, Şehit Harun Aslan’ın ailesini ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Pençe-Kaplan Harekatı’nın sürdürüldüğü Irak’ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan’ın ailesini evinde ziyaret etti.

AĞRI 18.06.2021, 20:54
Başkan Sayan, Şehit Harun Aslan’ın ailesini ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Pençe-Kaplan Harekatı’nın sürdürüldüğü Irak’ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan’ın ailesini evinde ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Pençe-Kaplan Harekatı’nın sürdürüldüğü Irak’ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan’ın ailesini ziyaret etti. Başkan Sayan, şehit ailesini ziyareti anısına Piyade Teğmen Harun Aslan’ın karakalem ile çizilmiş porte fotoğrafını ve Türk bayrağını şehit babası Fuat Aslan’a takdim etti. Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan’ın babası Fuat Aslan ile bir süre sohbet eden Başkan Sayan, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerinin daima emrindeyiz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
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