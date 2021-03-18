Başkan Sayan: “HDP, Kürtler’in desteğini kaybettikçe kapatılmayı bir kurtuluş olarak görüyor”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtler’in desteğini kaybeden HDP’nin kapatılmak için her yolu denediğini iddia etti.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kürtler’in PKK ve siyasi temsilcilerini reddetmesi gerektiğini vurgulayarak, HDP’nin, Kürtler’in desteğini kaybettiği için kapatılmayı bir kurtuluş olarak gördüğünü belirtti.

Başkan Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Biz Kürtler hep birlikte PKK ve siyasi temsilcilerini reddetmediğimiz müddetçe daha çok acılar çekeceğiz. HDP Kürtlerin desteğini kaybettikçe kapatılmayı bir kurtuluş olarak görüp, kapatılmak için her yolu deniyor. Devletin ve milletin sinir uçlarıyla oynuyor. Üzüldüklerine inanmayın.”