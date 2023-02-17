Başkan Sayan: “Hatay kıyameti yaşamış”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, deprem bölgesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle zor zamanlar geçiren depremzedeler için Türkiye seferber olurken, Ağrı Belediyesi de depremden hemen sonra belediye personellerinden oluşan bir grup insanı kurtarma çalışmalarına katılmaları için bölgeye sevk etti.

Depremin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren Başkan Sayan’da deprem bölgesinde depremzedelerle bir araya gelip acılarına ortak oldu.

Hatay’a giden ve yaşanan felaketin büyüklüğünü anlatan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Hatay yerle bir olmuş, gerçekten kıyameti yaşamış. Devlet bütün kamu ve kuruluşlarıyla burada mükemmel bir çalışma yapıyor. Acımız büyük, kayıplarımız çok ama bunun yanında çalışıp enkazları kaldırmakta bizim görevimiz. Hatay’a üçüncü gelişim ve gerçekten Hatay yerle bir olmuş bir şehir. Birilerinin gelip burada devlet yok, çalışmıyor demelerine aldırmadan herkesin sahada olduğunu biliyoruz. Propaganda yapanlara bir şey diyecek halimiz yok çünkü bu ortamda acıdan başka bir şey düşünmüyoruz. Gerçekten acımız büyük, kelimelerle anlatılmaz ama devletin güçlü bir şekilde burada çalıştığı herkes tarafından bilinsin. Acımız dinmese bile yaralarımızı sarmaya başladık ve her gün biraz daha güzel bir şekilde organize olduğumuz apaçık bir şekilde ortadadır. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun başımız sağolsun diyorum.” ifadelerine yer verdi.