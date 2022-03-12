Başkan Sayan: “En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek” dedi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı’da yaşayan gençlerin Osmanlı mimarisine uygun medreselerde eğitim görmesini istediğini açıkladı. Başkan Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En büyük hayalim, Ağrı merkezdeki mahallelerde Osmanlı mimarisine uygun, gençlerin eğitim ve öğretim görebilecekleri içinde bütün sosyal aktiviteleri de barındıran medreseler inşa etmektir. Hayırsever işadamlarını desteğe davet ediyorum. Başka türlü gençlerimizi terörden kurtaramayız”