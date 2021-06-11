Başkan Sayan: "Bu yıl asfaltlanmamış cadde, sokak ve yolumuz kalmayacak"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da kurulacak olan asfalt plenti tesisinin kurulumu için gerekli malzemelerin tırlarla yola çıktığını söyleyerek, Ağrı’da asfaltlanmamış yolun kalmayacağı müjdesini verdi.

Ağrı’da il genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız veren Başkan Sayan, asfalt plenti tesisinin kurulması ile birlikte asfalt çalışmalarının yoğun bir şekilde ilerleyeceğini belirtti. Bu kapsamda yaptığı çalışmalar sonucunda kente milyonluk asfalt plent tesisi kazandıran Başkan Sayan, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı, “Bölgenin en büyük asfalt plenti ilimize hayırlı olsun. İnşallah bu yıl asfaltlanmamış cadde, sokak ve yolumuz kalmayacaktır.” paylaşımıyla duyurdu.