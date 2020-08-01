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Başkan Sayan bayramda çocukların yüzünü güldürdü
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ VE SONRASINDA DAĞITTIĞI YARDIMLARLA ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
AĞRI 01.08.2020, 17:01
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında dağıttığı yardımlarla çocukların yüzünü güldürdü.
Kurban Bayramı öncesi 1500 çocuğa 100 TL değerinde elbise almaları için çek dağıtan Başkan Savcı Sayan, bayramda da boş durmayarak kapı, kapı gezerek çocuklara oyuncak dağıttı. Gittiği mekânlarda çocuklarla uzun süre sohbet eden Başkan Sayan, onlarla beraber oturup oyuncaklarla oyunlar oynadı.
Bayramlarda mutlu edilmesi gereken en önemli bireylerin çocuklar olduğuna vurgu yapan Başkan Sayan, bu nedenle Ağrı’da yaşayan çocukların sevinçlerine ortak olmak adına onlarla zaman geçirmeye çalıştığına dikkat çekti.
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