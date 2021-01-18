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Başkan Sayan: “Aşı sıramı bekliyorum"
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "AK Partililere aşıda torpil yapılıyor" algısını yalanladı.
AĞRI 18.01.2021, 12:09
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "AK Partililere aşıda torpil yapılıyor" algısını yalanladı.
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısı Türkiye’de yapılmaya başlandı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yapmış olduğu açıklamada "AK Partililer hemen aşı oluyorlar" düşüncesini yapmış olduğu açıklama ile yalanladı. Başkan Sayan, aynı zamanda kronik rahatsızlığı olduğunu ve aşı olma şansını yakalayamadığını belirtti.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şu ifadelere yer verdi:“AK Partililere aşıda torpil yapılıyor hemen aşı oluyorlar yalanına inanmayın. Ben Belediye başkanıyım, Aynı zamanda kronik rahatsızlığımda var ama henüz aşı olma şansını yakalayamadım."
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