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Başkan Sayan anjiyo oldu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo oldu.
AĞRI 18.01.2023, 18:14
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo oldu.
Ağrı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Göğüs ağrısı şikayetiyle bu sabah hastaneye müracaat eden Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan’a başarılı bir anjiyo işlemi yapılmıştır. Sağlık durumu gayet iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”