Başkan Sayan anjiyo oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo oldu.

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göğüs ağrısı şikayetiyle bu sabah hastaneye müracaat eden Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan’a başarılı bir anjiyo işlemi yapılmıştır. Sağlık durumu gayet iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”