Başkan Sayan açıkladı, Ağrı’ya Adli Tıp Müdürlüğü kurulacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan resmî sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Ağrı’da Adli Tıp Müdürlüğünün kurulmasına yönelik işlemlerin sonlandığını bildirdi.

Başkan Sayan açıklamasında, Ağrı’da kurulması planlanan Adli Tıp Kurum müdürlüğüne ait kurum binası yapımının 2021 yılında yatırım programına alındığını ve adli tip vakalarının diğer illere sevk edilmesinin son bulacağını söyledi.

Başkan Sayan sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adalet Bakanımız ilimizde 2021 yılında adli tıp müdürlüğünün kurulması için, Kurum binasının yapımını yatırım programına aldı. ilimizdeki vakalar için uzak illere gitmek zorunda kalmayacağız. Adalet bakanımız sayın Abdülhamit Gül beye teşekkür ederiz."