Başkan Sayan 57 yıllık husumeti barışla noktaladı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, 57 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan Şipki Aşiretine mensup 2 aile arasında başlayan husumet, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimiyle barışla sonuçlandı.

İlçeye bağlı Dikme Köyünde oturan Hasan Öztürk ile Dönertaş Köyünde oturan Abdullah Sarıboğa’nın aileleri arasında Gevirlot mevkiindeki arazi anlaşmazlığı sonucu husumet başladı. Yıllardır Öztürk ve Sarıboğa ailelerini barıştırmak için birçok girişimden sonuç alınamayınca Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aileleri barıştırmaya karar verdi. Bu kez devreye Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Umut Gürses, İlçe Emniyet Amiri Eren Kara, İlçe Müftüsü Mustafa Solhan, İşadamı Fevzi Sayan barıştırılacak aileler arasında mekik dokudu.

Yapılan görüşmelerin ardından aileler, Tutak Öğretmenevi lokalinde toplanarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Bölgenin kanaat önderlerinden Fevzi Sayan’ın uzun süredir devam eden girişimleri sonrası Tutak’ın diğer kanaat önderleri, din adamları, muhtarlar ile ilçe protokolünün hazır bulunduğu barış töreni imamların Kur’an’ı Kerimden sureler okuması ve duaları ile başladı.

Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Hz. Nuh’un mirası olan kardeşlik, birlik, beraberlik düsturuyla bu topraklarda el ele gönül gönülle birlikte yaşıyor yaşamaya da devam ettiklerini söyledi. Aslantatar, “57 yıl önce yaşanan bu olayı unutmak istiyoruz. Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip yarına hep birlikte gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi saygı bağlarını yeniden yeşertip yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Başta Ağrı Belediye Başkanımız sayın Savcı Sayan Bey’e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için ona destek veren bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun” dedi.

Kanaat önderi ve aynı zamanda Ağrı Belediye Başkanı bu yapılan barışın baş mimarı Savcı Sayan Kürtçe yaptığı konuşmasında ailelere seslenerek daha önceden yaşanmış bu tarz vahim olayların bir daha yaşanmaması için gençlere sahip çıkılmasını istedi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı konuşmada, her iki aileye teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı barış töreninde taraflar, oluşturulan Kur’an-ı Kerim Köprüsü altından geçerek, karşılıklı dualar edip el sıkışarak husumete son verdi.

Program yapılan duaların ardından verilen barış yemeği ile sona erdi.

(MG-AT-Y)