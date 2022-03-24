Son Dakika
Başkan Sayan: “10 kadın kaptan arıyoruz”
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.
AĞRI 24.03.2022, 12:11
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.
Başkan Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bu güzel otobüslerimizi kullanabilecek 10 bayan kaptan arıyoruz. Ağrı’da oturan cesur ve yetenekli bayan kardeşlerimizin müracaatını bekliyoruz."