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Başı demir korkuluklara sıkışan inek kurtarıldı

Ağrı Hayvan Borsasında kafası demir korkuluklara sıkışan inek, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AĞRI 06.07.2022, 21:41
Başı demir korkuluklara sıkışan inek kurtarıldı

Ağrı Hayvan Borsasında kafası demir korkuluklara sıkışan inek, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kurbanlık olarak satılmak üzere Ağrı Hayvan Borsasına getirirken inek, bir anda sahibinin elindeki ipten kurtularak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacadan sonra ineğin kafası aşmaya çalıştığı demir korkuluklara sıkıştı. İneğin sahibi ve çevredeki vatandaşlar, ineği kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Yardım isteği üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, korkuluğu makasla kesti. İneği kurtaran ekip, sahibine teslim etti.

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