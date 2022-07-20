Balkan şampiyonu Ali Demir il müdürünü ziyaret etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kamp Eğitim Merkezinde 4 yıl kalarak spor eğitimini burada tamamlayan Ağrılı Milli atlet Ali Demir, Balkan U-20 Atletizm Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Balkan Şampiyonu olan Ali Demir’i ve antrenörü Burhan Boztepe’yi kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. 13-14 Temmuz tarihlerinde Denizli’de yapılan Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Ağrılı Milli Sporcu Ali Demir, 3 bin metre engel yarışında altın madalyanın sahibi oldu.

Atletizm U-20 Balkan şampiyonu Ali Demir antrenörü Burhan Boztepe ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten ve elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduğunu belirten İl Müdürü Çalgan “Ülkemiz adına sağlanan başarıda Ağrılı bir sporcumuzun olmasından büyük bir mutluluk duydum.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Ali kardeşimiz daha öncede düzenlenen müsabakalarda dereceler elde ederek bizlere bu mutluluğu yaşatmıştır.

Bugünde ülkemiz adına katıldığı Balkan koşusunda altın madalya sahibi olarak bizleri ziyaret etti. Sporcumuzu ve kendisini yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum” dedi.

İl Müdürü Çalgan Milli sporcu Ali Demir’e ayakkabı hediye ederek, Başarlarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak’ta hazır bulundu.