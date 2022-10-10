ATSO Başkan Adayı Erat basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mehmet Erat, düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen programda grup adaylarını tanıtan Erat, önceki dönem başkanı olduğu Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden ve yapacakları hizmetlerden bahsederek, 16 Ekim Pazar günü yapılacak seçimler öncesi destek istedi.

Seçimlerin hem ile hem de ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erat, Ağrı’da ki huzur ortamının her şeyin önünde olduğunu belirterek, “Biz daha önceki başkanlık dönemimizde, ATSO Hizmet Binasını yapmanın yanında kentimize birçok hizmet yaptık. Ağrı’ya kazandırdığımız ATSO Hizmet Binasına yönelik iddialara ilişkin şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. Mevcut binanın bugün inşa edilmesi halinde yaklaşık maliyeti 150 milyon liradır. Mehmet Erat bu binayı yaparken 1 ya da 2 milyon borç bırakmışsa bu kazanç mıdır ? Kayıp mıdır? Kasasında 590 bin lira ile devraldığım ve bizim başkanlık sürecimize kadar kimsenin varlığından haberdar olmadığı ATSO Hizmet Binası bugün yıllık 660 bin lira geliri olan bir binadır. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 2,5 milyon liralık borç benim borcum değildir. Nazif Acarbay döneminden Saim Alpaslan’a kadar olan tüm yönetimlerin borcudur. Bunu bitirdiklerini ifade ediyorlar. Evet doğrudur. Bu yöntemle bizde bitirirdik. Ama biz odanın yüzde 40 hissesini yüzde birlere ikilere düşürerek borç kapatmaktan yana değiliz. Tıpkı eski hizmet binasını satmadığımız gibi. Bundan sonraki süreçte de aynı düsturla devam edeceğiz. Satmaya değil yapmaya geliyoruz. Seçimlerin hem ilimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her şekilde Ağrı’nın kazanmasını istiyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından grup adaylarının tanıtılması ile program sona erdi.