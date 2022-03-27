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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Asırlık çınarlar İshak Paşa Sarayı’nda
Kızılay Ağrı şubesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Doğubayazıt gezisi düzenlendi.
AĞRI 27.03.2022, 13:25
Kızılay Ağrı şubesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Doğubayazıt gezisi düzenlendi.
Kızılay Ağrı Kadın Kolları gönüllüleri, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşlar için Doğubayazıt gezisi düzenlendi. Pandemi ve yaşlılıktan dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar, sabah erken saatte evlerinden alındı. İshak Paşa Sarayı gezisi, Ahmedi Hani türbesi gezisi ve yemek programı ile devam ettti.
Gezme fırsatı bulan yaşlı vatandaşlar çok mutlu olduklarını ve çok keyif aldıklarını dile getirdi.