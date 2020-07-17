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Ankara’da ‘Ağrı Dağı’ zirvesi

ANKARA’DA ‘AĞRI DAĞI’ ZİRVESİ

AĞRI 17.07.2020, 12:44
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Ankara’da ‘Ağrı Dağı’ zirvesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılmasına yönelik çabaları sonuç verdi.

Milletvekili Ekrem Çelebi’nin girişimleri sonucu Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında, Ağrı heyeti ile birlikte Ağrı Dağı’nın eylül ayında turizme açılmasına yönelik 20 Temmuz’da zirve gerçekleştirilecek.

Ağrı’nın turizmle anılması için çalışmalar yürüten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, uzun süredir yaptığı girişim ve çalışmalar sonuç verdi. Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması için ilk olarak 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Doğubayazıt iİçesinde Ağrı Dağı eteklerinde görüşen Çelebi, geçen yıl da konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletti. İki Bakanı ziyaretinde de Ağrı Dağı’nın turizme açılması teklifinde bulunan Çelebi, bakanlıklar arasında adeta mekik dokudu. Çelebi ayrıca, geçtiğimiz aralık ayında Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı’nın yer aldığı Doğubayazıt ilçesinde, bölgenin önde gelen turizmcileriyle bir araya gelerek istişarede bulundu.

Bakan Süleyman Soylu’nun geçen ay Ağrı’da katıldığı Ayakkabıcılar Sitesi açılışında konuşan Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması teklifini yeniden gündeme getirdi. Bakan Soylu da, Milletvekili Çelebi’nin çağrısına karşılık vererek, “Eylül ayında inşallah Ağrı Dağı’nda hep birlikte kahvaltı yapacağız” dedi.

Bu gelişmenin ardından Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u yeniden ziyaret etti. Ziyarette, Ağrı Dağı ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik istişarede bulunulurken, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için bir zirve yapılması kararlaştırıldı.

"Turizm Zirvesi Bakan Ersoy Başkanlığında 20 Temmuz’da"

Buna göre, Bakan Ersoy başkanlığında Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın da katılımıyla ‘mini turizm zirvesi’ düzenlenecek. Toplantıda Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılması, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında istişarelerde bulunulacak.

"Çelebi: Ağrı’nın Yeniden Hikayesini Yazacağız"

Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın kültürü, tarihi, turizmiyle bölgenin potansiyeli en yüksek illerden biri olduğunu söyledi. Düzenlenecek zirvenin Ağrı turizmine yeni bir ivme kazandıracağını kaydeden Çelebi, “İnşallah eylül ayı başlarında Ağrı Dağı’nı tırmanış turizmine açacağız ve bölgeyi hareketlendireceğiz. Artık burası terörle anılmayacak; turizmle, hayvancılıkla, sporla, kültürle en önemlisi huzur ve sevgiyle anılacak. Bu aşamaya gelmesi için Bakanlarımızla defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. Ben desteklerinden dolayı her iki Bakanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Ağrı’nın yeniden hikayesini yazacağız. Ağrı turizminde yeni bir sayfa açıyoruz. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh’un Gemisi, Diyadin Kaplıcaları, Balık Gölü ve nice tarihi, turistik ve kültürel alanlarıyla ilimizi bölgenin, Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri yapacak, serhat şehrimizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız” diye konuştu.

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