Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı Çelebi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı Orhan Çelebi, şehit aileleri ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.

Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı Orhan Çelebi, şehit aileleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Konukları ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuklarına yürütülen proje ve çalışmaları anlattı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Gönül kapılarımız sizler için sonuna kadar açıktır. Üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Aziz milletimiz sizlerin hizmetini daima minnetle anacaktır”dedi. Konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür eden ve plaket takdim eden Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı Çelebi, “Şehit ve gazi aileleri ile yakınlarına gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum”diye konuştu.