Amatör Futbol SERKA ile Teknolojik Altyapıya Kavuşacak

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Teknik destek Programı çerçevesinde imzalanan protokol ile Ağrı’da amatör futbolun yönetimi teknolojik altyapıya kavuşacak.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı Yatırım Ofisinde gerçekleştirilen imza protokolünde proje hakkında bilgiler veren Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, proje ile amatör futbol müsabakalarının tüm aksiyonlarını anlık takip edebilecek, istatistikleri tutabilecek mobil ve web yazılımların yapılacağını söyleyerek, “Proje çerçevesinde bölgesel amatör lig başta olmak üzere ilimizde ki tüm amatör futbol müsabakalarını mobil uygulamayı indiren kullanıcılar anlık olarak takip edebilecek. Bu uygulama ile ilimizde oynanan herhangi bir müsabakada gol, sarı kart, kırmızı kart vb. her türlü müsabaka aksiyonundan kullanıcılar bildirim aracılığı ile anında haberdar olacak.” dedi.

Uygulamanın diğer spor branşları ile entegre edileceğini de söyleyen Kösedağ, “Uygulamayı diğer spor branşlarına göre de uyarlayacağız. Ağrı’nın hangi noktasında kullanıcının hangi bilgiyi almak istediğine göre bildirimleri göndereceğiz. Bu uygulama Türkiye’de sadece ulusal müsabakalar için maçkolik vb. büyük yatırımcı kuruluşlar aracılığı ile uygulanıyor. İlk defa yerel bir organizasyonda teknolojiyi devreye koyacağız. Türkiye’ye örnek olacak bu projeyi 2022-2023 futbol sezonuna yetiştirmek için çabalıyoruz. Projeye destekleri dolayısı ile Ağrı Valimiz Dr. Osman Varol, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve SERKA Ağrı Yatırım Ofisi Koordinatör Gökhan Özince’ye teşekkür ediyorum.” dedi.