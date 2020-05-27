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Amatör Futbol Ligleri 18 Temmuz’da başlayacak

AĞRI AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI ERKAN KÖSEDAĞ, AMATÖR FUTBOL LİGLERİ'NİN 18 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.

Amatör Futbol Ligleri 18 Temmuz’da başlayacak

AĞRI AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI ERKAN KÖSEDAĞ, AMATÖR FUTBOL LİGLERİ'NİN 18 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25
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Amatör Futbol Ligleri 18 Temmuz’da başlayacak

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ, Amatör Futbol Ligleri’nin 18 Temmuz’da başlayacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin devamı noktasında aldığı karara binaen profesyonel ligler gibi amatör liglerinde oynanacağını söyleyen ASKF Başkanı Erkan Kösedağ; “Tüm ülke genelinde yerel amatör ligler 18 Temmuz itibari ile oynatılmaya başlanacak. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu liglerin oynanmasını ve kulüplerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesini istiyor. Böylelikle hak edenin şampiyon olacağı bir lig sistemi içerisinde üst liglerde olduğu gibi yerel amatör liglerde aynı şekilde müsabakalar oynanacak. Elbette ki bu süreç her kesimde olduğu gibi spor kulüplerinde de mali sorunlara yol açmış durumda. Zaten sıkıntılı bir süreçte olan spor kulüplerimizin bu süreci aşabilmeleri için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacı bulunuyor” dedi.

"Liglerin oynanması yönünde önerilerimizi TFF’ye sunduk"

Alınan karar konusunda TFF’nin yetkili olduğunu söyleyen Kösedağ “Futbol Federasyonu bu kararı almadan önce 81 ilde bulunan ASKF’ler aracılığı ile illerin durumlarını öğrendi. Biz de bu konuda liglerin oynanması yönünde önerilerimizi sunduk. Federasyon bir takvim belirledi ve bu belirlenen takvime göre müsabakaların oynanmasına karar verdi. Bize genelde sordukları soru şu oluyor; ’ülkede olası bir olumsuz durum olursa ne olur?’ Böyle bir durum olmasını istemeyiz elbette ama bu konuda TFF’nin bize sunacağı sürece kulüplerimiz riayet edecek. Bu yüzden alternatiflerin olduğu bir çalışma olduğu her defasında TFF tarafından dillendiriliyor. Süreç hakkında tüm kulüplerimizi bilgilendirdik. 18 Temmuz tarihine göre kulüplerimiz çalışmalarını başlatacaklar” ifadelerine yer verdi.

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