AK Parti’li Çelebi’den Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 544 milyon lira yatırımla Ağrı Merkez 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti hükümetleri döneminde son 20 yılda Ağrı’ya yaptıkları yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Ağrı’nın sağlık altyapısını geliştirmek ve doktor ve sağlık personeli ihtiyacını karşılamak için bugüne kadar birçok yatırım ve atama yaptıklarını ifade eden Çelebi, proje aşamasından beri takip ettikleri Ağrı Merkez 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin de ihalesinin sonuçlandığını belirterek, “Sağlıkta önemli yatırımlar kazanan ilimize kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanında hizmet verecek sağlık tesisimizin 544 milyon TL ile sözleşmesi imzalanmıştır. Hastanemiz, yenidoğan ve yetişkin yoğun bakım yatak sayısında duyulan ihtiyacı önemli ölçüde karşılamış olacak. Sağlık hizmetinin en üst kalitede sunulmasına imkan sağlayacak konforda inşa edilecek. Hastanede SDL adı verilen mahremiyete dayalı tek kişilik ‘Doğum Üniteleri’ de kurulacak" diye konuştu.

Milletvekili Çelebi, hastanenin toplam kapalı alanının 36 bin 447 metrekare olduğunu bildirdi. Hastaneye ilişkin bilgi veren Çelebi, şunları söyledi:

“İlimizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan hastanemiz 200 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanemizde, 6 ameliyathane, 50 poliklinik odası, 34’ü yenidoğan olmak üzere 53 toplam yoğun bakım yatak sayısı, 15 doğum salonu sayısı, 7 acil poliklinik odası, 28 acil müşahede yatağı, 2 röntgen cihazı ve 538 araç kapasitesine sahip olacak. Ağrı’mıza, hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.“