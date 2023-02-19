AK Parti’li Çelebi: "Ağrı depremzedelerimiz için tek yürek oldu"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, deprem bölgesinden Ağrı’ya gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, seçim bölgesi Ağrı’da Öğretmenevi ve KYK Öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzede vatandaşları ziyaret etti. Devletin ve milletin el ele vermesiyle tüm ihtiyaçları karşılanan afet mağduru ailelerle bir araya gelen Çelebi, depremzedelerin acılarını paylaştı. Deprem bölgesinden Ağrı’ya gelen vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Çelebi, Ağrı’ya gelen depremzedelerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve devletin her daim yanlarında olduğunu belirtti. Depremin hemen ardından Milletvekilleri ile birlikte bölgeye gittiklerini belirten Çelebi, "Kahramanmaraş ilinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve arama-kurtarma çalışması gerçekleştiren ekiplere destek olmaya çalıştık. Depremin ne kadar büyük bir etkiye yol açtığını o bölgede gördük" dedi.

Çelebi, ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan bu depremin ardından ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösterdikleri, hala da göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

“Acıların üstesinden hep birlikte geleceğiz”

Ağrı’da şu ana kadar bin 300 kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade eden Çelebi, "Bütün ülkemiz gibi Ağrı’da tek yürek oldu. Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı insanlarımıza şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.