AİÇÜ’ye Engelsiz Erişim ödülü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ‘Engelsiz Erişim Ödülleri’nde 5 birimle ‘Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı’ (Turuncu Bayrak) ödülü aldı. Böylelikle AİÇÜ, son iki yılda 3 kategoride 8 birimle alınan 17 ödülün yanına yeni birimleri ekleyerek üç alanda da ödül alan üniversite olarak Engelli Dostu yapısını daha da güçlendirdi.

Engelli bireylerin Yükseköğretim kurumlarında mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel etkinliklere ulaşmalarını kolaylaştırmak, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite rektörleri ve davetliler katıldı. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Erişim Ödülleri’ne 114 Üniversiteden 837 başvuru yapıldı. ‘Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim’ temalarıyla düzenlenen törende yükseköğretim kurumlarına ‘Mekânda Erişilebilirlik’, ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik’ kategorilerinde Engelsiz Üniversite Bayrağı verildi. AİÇÜ, 197 başvurunun yapıldığı ‘2021 Yılı Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı’ kategorisinde Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu binaları ile Turuncu Bayrak aldı. Son üç yılda, üç alanda alınan 22 ödülle Engelli Dostu Üniversite misyonunu güçlendirdiklerini ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran ve her ihtiyaçlarını karşılayan, bilimin sevgiyle bütünleştiği Üniversitemizi her anlamda model bir eğitim yuvası haline getirdiklerini belirtti.