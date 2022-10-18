AİÇÜ’lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden (AİÇÜ) Doç. Dr. Bünyamin Aygün ile Doç. Dr. Murat Yıldırım, Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. IOANNIDIS ve araştırma ekibi tarafından, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı. Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2021 alıntı yılına göre, ilk yüzdelik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları”, ‘Kariyer boyu etki’ ve ‘Yıllık etki (2021 yılı çalışmalar)’ olarak iki kategoride listelendi.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan “atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve uluslararası ölçütler kullanıldı. Bilim insanlarının sadece 2021 yılı çalışmaları dikkate alınarak oluşturulan listede, yüzde 2’lik dilime giren 200.409 bilim insanı sıralandı. Açıklanan listeye adını yazdıran AİÇÜ’den Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Doç. Dr. Murat Yıldırım büyük bir başarıya imza attı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kaliteli ve özverili çalışmalar sergileyen akademisyenleri yürekten kutlayarak, başarılarının devamını dilediğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Akademisyenlerimizin açıklanan her bilimsel çalışmada Üniversitemizin isminin başarı sıralamasını yükselten çalışmalar yapmaları Üniversitemiz camiasını mutlu etti. Son olarak açıklanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Üniversitemizden biri doktora öğrencim 2 genç doçent arkadaşımızın yer alması Üniversitemizin araştırma, inceleme, geliştirme, kalite ve üretken bilim odaklı bir bakış açısı geliştirdiğini göstermektedir. Üniversitemiz, bilimsel başarılarda sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada da adından söz ettiren bir eğitim kuruluşu konumuna gelmiştir. Akademisyenlerimizin imza attığı bu son başarı da Üniversitemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşatmıştır. Akademisyenlerimizin başarısıyla hep birlikte gurur duyuyor, sevinçlerini paylaşıyoruz. Gayret gösteren akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.