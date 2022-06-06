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AİÇÜ’de “Namazla Diriliş” semineri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), namazın öneminin anlatıldığı “Namazla Diriliş” semineri düzenlendi.

AĞRI 06.06.2022, 10:41
AİÇÜ’de “Namazla Diriliş” semineri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), namazın öneminin anlatıldığı “Namazla Diriliş” semineri düzenlendi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kitap Müzakereleri Etkinliği Yazar Buluşmaları-5 Namazla Diriliş” seminerine, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Namazla Diriliş” seminerinde konuşan yazar Ahmet Bulut, namazın imandan sonra Allah’ın (c.c.) en çok üzerinde durduğu bir ibadet olduğunu söyledi. Bulut, “Namaz, Hz. Peygamber’in hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatın ta kendisi olan namazın terkine hiçbir şekilde izin verilmemiştir. Namaz bir aşktır ve Allah (c.c.) ile bağlantı kurulacak en güzel ibadettir. Namaz, şükrün bir sebebi ve cennete ulaşmanın en kestirme, en kolay yoludur” dedi.

Seminer, plaket takdimi ile sona erdi.

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