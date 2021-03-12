AİÇÜ’de ‘Mehmet Akif ve Milli Ses’ konferansı gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Mehmet Akif ve Milli Ses konferansı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki Selçuklu Konferans Salonu’nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen konferansa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler ve idari personel katıldı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı olması, 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi münasebetiyle gerçekleştirilen Mehmet Akif ve Milli Ses Konferansı’nın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Mehmet Akif’in, umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Kelâm-ı Kadîm’den mülhem şiirsel nefesiyle, bu milletin küllerinden yeniden doğuşuna ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Osmanlı Devleti’nin yıkılış yıllarını yaşayan Mehmet Akif, ümidini asla kaybetmemiş, zor şartlara rağmen ‘Asım’ın Nesli’ olarak isimlendirdiği, bu milletin umudu olacak bir neslin inşası için de ter dökmüştür. Bir ümit neslinin mimarı olan Akif’in ideal nesli ile ilgili bir yazarımızın ifadesiyle ‘Asım’ın nesli, iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; Vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkânları seferber eden bir gençlik’tir. Bu örnek neslin, dün olduğu gibi bugün de insanlığın önünde bir ümit ışığı olarak durduğunu, Akif’in duruşunun bizlere ve gençliğimize ilham vermeye devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle selam olsun Allah için can veren o yiğitlere, selam olsun vatanı, milleti, bayrağı için toprağa düşen şehitlere, selam olsun 15 Temmuz şehitlerine, selam olsun İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’e, selam olsun Asım’ın nesline” diye konuştu.

Konferans, Prof. Dr. Akif Arslan ile Prof. Dr. Halil Ahmet Kırkkılıç’ın yaptığı konuşma ve Prof. Dr. Halil Ahmet Kırkkılıç ile Arş. Gör. Ahmet Karabulut’un şiir dinletisi ile sona erdi.