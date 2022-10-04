AİÇÜ’de II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kongre ve Kültür Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu başladı.

AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi ve Irak İmâm-ı Azam Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu (İSMİNAR) 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde sosyal bilimler alanına giren hemen her türlü konuyu kapsayacak şekilde geniş tutulan sempozyumda, dokuz farklı ülkeden 40’tan fazla bilim insanı bildiri sunacaktır.

Sempozyumun açılış oturumuna AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bağdat Sünni Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi ve İmam-ı Azam Fakültesi dekanları ile çok sayıda araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldılar.

Sempozyumun açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Kopernik Devrimiyle başlayan Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrim’lerinin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, bugün, Endüstri 4.0 olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir boyuta girmiştir. Yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle de ele almak büyük bir önem kazanmıştır. Bu noktada İslami değerler ışığında olaylara bakma hassasiyeti çok önemlidir. Küresel dünyada bu teknoloji çağında bilim etiği, bilim ahlakı gibi kavramlar çok daha büyük önem kazanmıştır. Bizler Müslüman olarak bilim ahlakını şiar edinerek çok çalışmamız gerektiğinin de farkında olmalıyız” diye konuştu.

“Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği” ve “Doğudan Yükselen Işık” parolasıyla her geçen gün bilimsel ve akademik çalışmalara hız verdiklerini belirten Prof. Dr. Karabulut “Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi ile Irak Sunni Vakfı İmamı Azam Fakültesi işbirliğiyle ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası İslami ve İnsani Sempozyumu ümmet olarak bilimsel sıçramamıza vesile olmasını diliyor, konferansımızın hazırlık çalışmalarını özveri ile yürüten başta dekanlarımız olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri ve sekretarya çalışanlarına, konferansımıza teşrif eden tüm konuşmacılara katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Sunni Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanına da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konferansta konuşan İmâm-ı Â’zam Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Miş’ân Muhyî Alvan El Hazreci, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile işbirliği içerisinde bütün dünya üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde Temel İslam Bilimleri ve Sosyal Bilimler sahasında Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yapılmış her türden araştırmayı kapsayacak şekilde geniş yürüttüğümüz sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, araştırmacıları ve katılımcılara iyi bir sunum geçirmelerini diliyorum.” dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde “Fakültemiz ve Irak İmâm-ı Âzam Fakültesi’nin ortak organizasyonumda düzenlenen ve Dokuz farklı ülkeden 40’tan fazla bilim insanının bildiri sunduğu 2. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu’nun konusu geniş tutularak bu yıl İslami ve insani araştırmalara dair özgün bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarının dünya milletlerine duyurulacağı bir platform vazifesi görmesi amaçlanmıştır. Bu vazifenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Irak Sünni Vakıf Divanı Başkanı olmak üzere AİÇÜ ve Irak İmam-ı Azam Fakültesi’sinin bütün idarî ve akademik personeline, düzenleme kurulu üyelerine ve değişik ülkelerden bilimsel bildirileriyle sempozyuma katkı veren değerli bilim insanlarına ve katılımcılara şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım.” diye konuştu.