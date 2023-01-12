AİÇÜ’de görme yetersizliği olan öğrenciler için sesli kütüphane oluşturuldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) bünyesinde görme yetersizliği olan öğrencilerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Sesli Kütüphane oluşturuldu. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, basılı eserlerden elektronik ortamda işitsel olarak yararlanma imkânı sunan Sesli Kütüphane ile görme yetersizliği bulunan öğrencilerin bilgiye daha kolay ulaşabileceklerini belirtti.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki Merkezi Kütüphane içerisinde yer alan Sesli Kütüphanenin açılışına, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde görme yetersizliği bulunan öğrencilerimize yönelik toplumda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunabilmek için Üniversitemizde Sesli Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite’mizde öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve kitap okuma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sesli kütüphaneyi görme yetersizliği olan öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimiz, çeşitli kategorilerde yayımlanan basılı eserlerden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinesinde elektronik ortamda işitsel olarak yararlanabilecek” diye konuştu.

Üniversite olarak özel durumu olan öğrencilere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi gibi birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Engelli dostu bir üniversite olarak engelli öğrencilerimize, sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve akademik faaliyetlerden faydalanmaları için imkânlarımız çerçevesinde en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Engelsiz Üniversite alanında 19 birim bünyesinde alınan 22 ödül de bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymaktadır” dedi.