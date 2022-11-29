AİÇÜ’de “Genç girişimciler için e-ticaret” eğitimi verilmeye başlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan e-ticaret girişimciliği ve kariyer fırsatlarının ele alındığı “Genç Girişimciler İçin E-Ticaret” eğitimi verilmeye başlandı.

AİÇÜ merkezi yerleşkedeki IC Vakfı Binasında Üniversitenin ev sahipliğinde, IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) katkılarıyla düzenlenen Genç Girişimciler İçin E-Ticaret Eğitimine, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, SERKA Ağrı İl Temsilcisi Gökhan Özince, IC Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Güven karakaya, akademisyenler ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Küreselleşen dünyayla birlikte yer, zaman ve mekân kavramı ortadan yok oldu. Bunun sonucunda iş yapış şekilleri de değişti. Değişimle birlikte birçok iş modeli ve iş fırsatları ortaya çıktı. Yeniliği temsil eden ve son yılların sihirli kelimesi olan inovasyonun icraata dönüşebilmesi için girişimci bir ruha sahip olmak gerekiyor. E-ticaret mesleği de bu inovasyon girişimi sonucunda ortaya çıkan bir meslek. Siz değerli öğrenciler, küreselleşmenin getirdiği nimetlerin farkında olarak kendinizi geliştirmelisiniz. Günümüz iş dünyası insan kaynağı ihtiyacını karşılarken formel eğitimin yanında informel eğitime de dikkat ediyor. Bugün düzenlenen eğitim de sizlere ciddi bir sermaye elde etme fırsatı sunuyor. Bu eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Üç gün boyunca devam edecek eğitimde, genç girişimcilik ve girişimcilikte kariyer fırsatları, dijitalleşme ve iş fikri geliştirme, inovasyon ve e-ticaretle değer yaratma yollarının keşfi, genç girişimciler için iş modelleri, iş planlama ve kendi işini kurma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, iş döngüsü, muhasebe, maliyet ve karlılık, fikri mülkiyet, marka ve patent, e-ticaret iş modelleri, e-ticaret ekosistemleri, e-ticaret siteleri, e-ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar, satış sonrası dikkat edilmesi gerekenler, dijital reklam türleri ve yönetimi ve lojistik planlama konularına değinilecek.

Etkinlik, soru cevap bölümüyle devam etti.