AİÇÜ’de geleneksel hızlı satranç turnuvası gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), öğrencilerin soyut düşünme yetisi kazanma ve karar alma mekanizmasını geliştirdikleri “I. Geleneksel Hızlı Satranç Turnuvası” yapıldı. Turnuva, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile satranç Milli oyuncusu Tuba Gür’ün oyunu ile start aldı.

AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü bünyesinde 2022 yılında Bilimsel Araştırma Projesi çerçevesinde tesis edilen salonda gerçekleştirilen turnuvaya, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına katmayı planlayan, yenilikçi ve değişimci düşünceye sahip, aynı zamanda bütün imkânlarını etkili ve ekonomik kullanma anlayışı ile yapacağı Ulusal ve Uluslararası araştırmalarıyla bilgi üreten lider bir üniversite olma vizyonuyla hareket eden Üniversitemizde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında birçok konferans, söyleşi, panel, seminer ve turnuva gerçekleştirmekteyiz. I. Geleneksel Hızlı Satranç Turnuvası’da bu vizyon doğrultusunda düzenlenen organizasyonlardan biri. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ders dışı zamanlarında soyut düşünme yetisi kazanma ve karar alma mekanizması geliştirme gibi kazanımlar elde edecekleri satranç oynamayı tavsiye ederim. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Spor Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar’a, akademisyenlerimize ve Türkiye Satranç Federasyonu’na teşekkür ederim” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi ve satranç milli oyuncusu Tuba GÜR tarafından yapılan gösteri oyunu ile başlayan turnuva, dereceye giren katılımcılara ödül takdimiyle sona erdi.