AİÇÜ’de fidanlar meyve vermesi için toprakla buluşturuldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) baharın gelişiyle birlikte yeşil bir geleceği inşa eden fidanlara, 160 meyve ağacı fidanı daha katıldı.

AİÇÜ Merkezi yerleşkede Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bina çevresinde gerçekleştirilen Dış İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, akademisyen, idari personel ve öğrenciler, düzenlenen etkinlikte meyve ağacı fidanlarını toprakla buluşturuldu.

Doğa ve yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak için toprakla yeni tohumların buluşturulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan gençlere daha temiz bir dünya bırakmanın ön koşulu doğayı olabildiğince yeşillendirmekten geçmektedir. Daha yeşil bir çevre anlayışı ile bugüne kadar kampüsümüzde yer alan boş alanları fidanlarla buluşturduk. Bugün düzenlenen etkinlikte de 160 meyve ağacı fidanını öğrencilerimizle birlikte dikerek can suyu verdik. Yaklaşık 130 binin üzerinde fidanın yer aldığı kampüsümüzde, ağaçlandırma çalışmalar bundan sonra da devam edecektir” diye konuştu.