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AİÇÜ’de "Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı” düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini yok etmek için hayata geçirilmesi hedeflenen önlemlerin ele alındığı “Change The Story (Hikâyeni Değiştir)” Erasmus+ Avrupa Birliği projesi yaygınlaştırma amaçlı paylaşım toplantısı yapıldı.

AĞRI 12.05.2022, 12:09
AİÇÜ’de "Change The Story Erasmus+ Avrupa Birliği Programı” düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini yok etmek için hayata geçirilmesi hedeflenen önlemlerin ele alındığı “Change The Story (Hikâyeni Değiştir)” Erasmus+ Avrupa Birliği projesi yaygınlaştırma amaçlı paylaşım toplantısı yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, idari personel, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dünya için önemli bir konu olan iklim krizi ile mücadele etmede bugünün büyükleri olan yöneticilerin gençlerin yarınları inşa etmesine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakmak istediğimiz sorusunu kendimize sormalıyız. Küresel ısınmanın etkilerini yok etmek için biz büyüklere ve özellikle de ebeveynlere büyük görevler düşmektedir. Gençler, gelecekte nasıl bir dünyada yaşamak istediklerine bugün karar vererek zaman kaybetmeden geleceği inşa edecek projeler hazırlamalıdır. Bu doğrultuda Erasmus+ Avrupa Birliği projesinin sadece Ağrı’nın değil dünyanın projesi olduğunu ve küresel ısınmaya çözüm üretme noktasında önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut “Üniversite olarak son 2 yılda kabul edilen proje sayısındaki artış, iyi yolda olduğumuzu göstermektedir. Ama henüz yeterli bir düzeye erişemedik. Ağrı’nın sahip olduğu dezavantajlı sosyo-ekonomik durum dikkate alındığında şehrimize yönelik güzel projelerin yapılmasının gerekliliği kendini göstermektedir. Doğa ile iç içe ve yeşil bir kampüse sahip Üniversitemizde bu yapının sürdürülebilirliği için yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarla gençlerimizin huzurlu bir ortama sahip olmalarını sağlamaktayız. Bu duygularla Üniversitemiz adına Avrupa Birliği fonundan destek alarak proje yürüten Dr. Öğr. Üyesi birgül çakır yıldırım ile Dr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan Semiz hocalarımıza, Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve gerçekleştirilen projeye verdikleri destekten dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İklim değişikliği ve dijital hikâye anlatımı hakkında eğitimin yer aldığı proje hakkında bilgi veren Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım, Türkiye’den Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere, Avusturya, İtalya ve Macaristan’dan paydaşların katkısı ile yürütülen çalışmada üç Fen Bilimleri öğretmeni ve 60 öğrencinin yer aldığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Çakır, “Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler, eğitim sonrası iklim değişikliği hakkında farkındalık geliştirerek iklim değişikliğinin çözümüne yönelik ilham verici, güçlü ve merak uyandırıcı 21 hikâye oluşturdu” dedi.

Program, öğrencilerin hazırladığı dijital hikâyelerin gösterimi ve katılım belgesi takdimiyle sona erdi.

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