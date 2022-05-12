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AİÇÜ’de “Başka Bir Dünya Yok” konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) iyi bir gelecek için çalışmanın ve sürdürülebilir bir Dünya için iyilik zincirinin öneminin ele alındığın “Başka Bir Dünya Yok” konferansı gerçekleştirildi.

AĞRI 12.05.2022, 17:01
AİÇÜ’de “Başka Bir Dünya Yok” konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) iyi bir gelecek için çalışmanın ve sürdürülebilir bir Dünya için iyilik zincirinin öneminin ele alındığın “Başka Bir Dünya Yok” konferansı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda yapılan programa, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek ile Prof. Dr. Faruk Kaya, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Müdürü Dr, Öğr. Üyesi Meral Dinçer, IC Holding Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Burak Işık, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, son 20 yılda felakete doğru sürüklenen dünyada bu olumsuz gidişinin durdurulması ve tersine çevrilebilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Küresel olarak sıcaklığın her 100 yılda bir 1 derece artması ile birlikte özellikle son 20 yılda büyük bir ısınma etkisini göstermektedir. Üniversite olarak bu konuda farkındalık oluşturarak küresel ısınmaya dikkat çekmek ve üretilecek çözümlere katkı sağlamak adına doğayla iç içe olan kampüsümüzde güneş enerji santrali kurduk. Bunun yanı sıra toplumsal ve çevresel konulara farkındalık oluşturmak maksadıyla birçok kulübü hayata geçirdik, yakın zamanda Sürdürülebilirlik Kulübünü de kurmayı planlamaktayız. Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların hayatını derinden etkilemesi muhtemel bu soruna karşı herkesin duyarlı olması önceliğimiz olmalıdır. Bu duygularla üniversitemizde ismini gururla taşıdığımız eğitim gönüllüsü Sayın İbrahim Çeçen Bey’in liderliğinde ülkemize önemli hizmetler veren IC Holding’de Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü görevini yürüten Burak Işık’a, Sürdürülebilirlik Uzman Yardımcısı Sena Doğan’a ve IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve ekonomiye katma değer yaratma hedefine sahip olan IC Holding için sürdürülebilirlik konusunun çok önemli olduğunu ifade eden IC Holding Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Burak Işık, “Sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara sahip olan çok boyutlu bir kavramdır. Dünyamızın zarar görme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı birçok risk türü bulunmaktadır. Dünya için önümüzdeki 10 yıl içerisindeki en büyük risk ise iklim değişikliğidir. Bu konuda holdinglere de büyük görev düşmektedir. IC Holding olarak ülkemizin hedefi olan küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutabilmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

IC Vakfı Müdürü Meral Dinçer ise AİÇÜ ve IC Vakfı olarak bilimsel, toplumsal, kültürel ve çevresel konularda yürütülen etkinliklerden biri olan “Başka Bir Dünya Yok” Konferansında IC Holding Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Burak Işık’ı öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Program, hediye takdimi ve soru-cevap ile sona erdi.

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