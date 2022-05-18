AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), iş yaşamında başarılı olmanın yollarının anlatıldığı “Başarılı Bir İşin Sırrı” Konferansı yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda Ağrı Valiliği, AİÇÜ ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen konferansa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dosso Dossi Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Hikmet Erarslan, il protokolü, akademisyen ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut “Ağrı Doğubayazıtlı hemşerimiz olan iş insanı Hikmet Eraslan, tecrübe ve deneyimle geçmiş bir hayata sahip başarılı bir iş insanı. Aynı zamanda iş dünyası dışında da sanat ve yazarlıkla uğraşmakta. Dezavantajlı olarak nitelendirilen bir bölgeden çıkarak hem ülkemiz hem de dünyada kendinden söz ettirmiş bir marka oluşturdu. Gerçekleştirdiği moda etkinlikleriyle ülkemizin görünümüne katkı sağlayan Eraslan, ilham alınabilecek bir iş insanıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlere iyi bir rol model olabilecek olan iş insanımızı üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

“Başarılı Bir İşin Sırrı” Konferansı’nda konuşan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Beş sektörde faaliyet gösteren Holdingimiz, Türkiye’de ihracat sıralamasında 40. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 30 bin istihdam sağlamaktayız. Show’u Business (iş) için kullanıyoruz. Holding olarak 300 markanın ürününü 40 ülkeye pazarlıyoruz. İş ile tatili birleştiren, yüzlerce markayı binlerce müşteri ile buluşturan dev bir organizasyon olan Dosso Dossi Fashion Show dünyanın en büyük moda etkinliklerinden biri oldu. Bu yola çıkarken başarısız olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Çünkü başarıya giden yol başarısızlıktan ve bu süreçten aldığınız tecrübelerden geçmektedir. Sizlere tavsiyem, kendinizi donanımlı bireyler olarak yetiştirin, cesur olun, hayatı kovalayın ve kararlarınızın arkasında durun. Sizleri gelecekte başarılı bir rakip olarak görmek istiyorum” diye konuştu.

Konferans, soru cevap ve hediye takdimiyle sona erdi.