AİÇÜ’de akademik başarı destek eğitimine katılan öğretmenlere başarı sertifikaları verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol sonrası hayata geçirilen Akademik Başarı Destek Eğitimi Programı bağlamında başarılı olan 700 öğretmene sertifikaları verildi.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, AİÇÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Akademik Başarı Destek Eğitimi sertifika törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Milli Eğitim İl Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Akademik Başarı Destek Eğitimi Programında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Medeniyetimizde ve inancımızda yer alan ‘Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” düsturu günümüz Bilgi Toplumunda ‘Hayat boyu öğrenme’ şeklinde ifadesini bularak çağın ve toplumların her alanında istenilen nitelik sahibi bireylerin yetişmesi için vaz geçilmezdir. Bu düstur bireylerin toplumdaki değişim ve gelişim sürecine uyum sağlamalarına ve hayatlarını daha iyi kontrol edebilmelerine yönelik olarak sosyal ve ekonomik yaşamın tüm basamaklarında aktif katılımlarına imkân tanımaktadır. Bu çerçevede akademisyenlerimiz tarafından proje ile verilen eğitimlerle, çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizde farkındalık düzeyini artırarak mesleki ve kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlanmaktadır. Öğretmenlerimizin motivasyonu ve donanımı yüksek bir şekilde görevlerini yapması ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonunu hayata geçirecek gençlerin yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.