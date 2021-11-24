AİÇÜ’de 24 kasım öğretmenler günü etkinliği kutlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen programla, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, akademisyenler ve idari personel katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, insanlık tarihinin en eski ve önemli mesleklerden birini icra eden öğretmenlerin, bilgi ve tecrübeleriyle ülkemizin geleceği olan gençlerimizi yarınlara hazırlayan gönül erleri olduklarını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. İlk insan ve aynı zamanda ilk öğretmen Hz. Adem’dir. İlk emri oku olan kitabımız okumayı ve ilmi çok önemsemiştir. Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin Kırk yıl kölesi olurum’ sözü hafızalarımıza kazınmıştır. Öğretmenlikte önemli bazı özellikler olmalıdır. Bunların başında örnek insan olma, bilgili olma, mesleğini severek yapma, iyi iletişim kurma gibi özellikler gelmektedir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adayı siz sevgili öğrencilerin Öğretmenler Gününüz tekrar kutluyorum” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, “Ağrı Eğitim Fakültemiz, 1967’de Kız Öğretmen Okulu, 1977’de iki yıllık Eğitim Enstitüsü, 1989’da 4 yıllık Eğitim Yüksekokulu ve 1992’den beri de Eğitim Fakültesi olarak binlerce öğretmen yetiştirdi. Fakültemiz, Ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında önemli katkılar yapmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Programda Rektör Prof. Dr. Karabulut ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına karşılıklı çiçek takdiminde bulundu. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği’nden Öğr. Gör. Ersan Kural ve Arş. Gör. Emre Kuzulugil’in verdiği müzik dinletisi sonrası Prof. Dr. Karabulut, emekliliğe ayrılan Öğr. Gör. Kural’a üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.