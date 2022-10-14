AİÇÜ’de 2022-2023 yılı akademik açılış töreni yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış ve Üniversitenize hoş geldiniz programı düzenlendi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programına, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Halil Özyolcu, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek ile Prof. Dr. Faruk Kaya, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

2022-2023 Akademik Yılı Açılış töreninde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ‘Doğudan Yükselen Işık’ parolasıyla yola çıkan ve ‘Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite’ sloganıyla yoluna devam eden Üniversite’nin Yükseköğretim Kurumlarının en yaygın üç temel işlevi olarak kabul gören eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmeti fonksiyonlarını yerine getirmek ve başarılarına yenilerini eklemek üzere büyük bir çaba ve gayretle çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

Toplumun ufkunu açan, hür ve eleştirel düşüncenin, sorgulama ve araştırmanın, yenilikçi ve girişimci anlayışın temel kaynağı olan üniversitelerin yapı taşı bilgi, çıktısı da bilgili insan olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu günümüz dünyasında, 550’den fazla genç ve dinamik akademisyeni, %100 doluluk oranı, 16 bine varan öğrencisiyle topluma karşı sorumluklarının farkında olan Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak, yenilikçi ve uygulanabilir projeleri üretmek, toplumla bütünleşmek, dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir üniversite oluşturarak, dünya kalitesi ve standartlarında eğitim, öğretim faaliyeti yürütme ve araştırma yaparak, 21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı mesleki ve iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Üniversitemiz, URAP ve Webometrics değerlendirme kuruluşu sıralamalarında dünyadaki yaklaşık 30 bin üniversite içerisinde ilk 3 binde, SCImago sıralamasında ise dünyada 727. sırada yer almaktadır. 15. yılını kutlayan genç üniversitemiz için bu başarılar oldukça önemlidir. Ancak yükselişimiz hem ülkemizin küresel güç olması hem de 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşabilmek için yeterli değildir, daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Açılış töreninde öğrencilere ve velilere de hitap eden Prof. Dr. Karabulut, “Sevgili Öğrenciler, Üniversitemizde geçireceğiniz eğitim sürecinde kazanacağınız bilgi, beceri ve yetkinlikler ülkemizin geleceğini şekillendirecektir. Öğrenim alanınız ne olursa olsun sorgulama, irdeleme, yorumlama yoluyla anlama ve sağlıklı sentez yapabilme yetenekleri ile donanmanızı hedefliyoruz. Sizlerden, bilimde ve teknolojide, sanatta ve sporda “bilgi toplumları” ile yarışabilen ve onların önüne geçebilen Türkiye’yi oluşturma hedefiyle çalışmanızı ve başarmanızı bekliyoruz. Saygıdeğer Anne ve Babalar, Ağrı’da Anadolu insanın sıcaklığı ve misafirperverliği ile huzurlu, güvenli ve modern bir kampüs içerisinde bize emanet ettiğiniz gençlerimizi sadece diploma sahibi değil, küresel istihdam piyasasında rekabet edebilecek niteliklere sahip, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetiştirme noktasındaki inancımızdan ve kararlılığımızdan hiçbir şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, “Her zaman iş birliği içinde çalıştığımız, özellikle barınma konusunda öğrencilerimizin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için büyük çaba sarf eden Kıymetli Valimiz Dr. Osman Varol’a, öğrenci dostu ve ulaşım konusunda öğrencimizin taleplerine olumlu yaklaşan Savcı Sayan Başkanımıza, Üniversitemiz yerleşkesinin fiziki yapılanmasında büyük desteği olan ve üniversitemizin adını onurla taşıdığı hemşerimiz eğitim gönüllüsü saygıdeğer İbrahim Çeçen’e ve diğer hayırsever iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Akademik Yıl Açılış ve Üniversitenize Hoş Geldiniz programında konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Şehrimiz, ülkemizin en doğusunda bulunan, iklimiyle burayı bilmeyen insanların tedirgin olduğu yaşamın zor olduğu bir yer. Ancak buraya geldikten sonra insanoğlunun her şeye adapte olduğu gibi Ağrı’ya da adapte olabildiğini bilmenizi istiyorum. Ağrı’da yaşamanın kendisine has avantajları bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimin sürdürülmesi, bilimsel üretimin ortaya konulması ve sosyal hayata katkı konusunda çok ciddi olanaklara ve performansa sahip bir Üniversitede öğrenim göreceğiniz hususunu bu ilin en üst yöneticisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “2019 yılından beri Rektörümüzle iş birliğini içerisinde çalışıyoruz. Ağrı, ulaşım konusunda dünyanın en ucuz kenti. Buradaki amacımız öğrenci kardeşlerimizin ulaşımı rahat bir şekilde yapabilmesi ve şehir merkeziyle entegre olabilmelerini sağlamaktı. Önümüzdeki 1-1,5 ay içerisinde öğrenci kardeşlerimiz, Millet Bahçemizin tam karşısında kış ve yaz şartlarına uygun bir şekilde inşa edeceğimiz öğrenci eviyle bedava çay, kek, pasta ve börek tüketebilecek. Bu da bizim üniversiteli kardeşlerimize bir hediyemiz olsun” diye konuştu.

Program, yöresel yemekler stand açılışı ve müzik dinletisiyle sona erdi.