AİÇÜ yeni öğrencilerini bekliyor

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı üniversite tercih işlemlerinin başlamasıyla yeni öğrencilerini bekleyen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Ağrı ve Erzurum’da tercih danışma noktası kurdu.

Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan tercih danışma noktasını ziyaret edip, bilgi almaya gelen öğrencilerle gelecek planlamaları hakkında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin mevcut imkanları, yeni açılan bölümleri ve ilerleyen süreçteki planlamaları hakkında çeşitli bilgiler vererek, “’Ağrı tam bir öğrenci kentidir’’ dedi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında yeni öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, akademik kadrosu, fizikî mekânları, kütüphanesi, laboratuarları, yüzme havuzları, spor kompleksi, öğrencilere sunduğu burs imkanları, zengin sosyo-kültürel faaliyetleri ve öğrenci yaşam merkezi ile öne çıkarken tercihlerin yapılmaya başlandığı günlerde Ağrı ve bölgedeki öğrencilere birçok farklı alternatif de sunuyor.

‘Bizler üniversite olarak kendimizi devlet üniversitesi olmanın yanında bir vakıf üniversitesi olarak tanıtıyoruz’

Üniversite tercih işlemlerinin başlamasıyla tanıtım ve bilgilendirme amacıyla başlattıkları çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Karabulut: “Bildiğiniz gibi yeni eğitim ve öğretim yılı tercih dönemi başladı. Bizlerde üniversite olarak da tercih ve tanıtım noktaları kurduk. Öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Ağrı ulaşım sorunu olmayan, gerek hava yolu gerek ise karayolu ile ulaşımın çok rahat olduğu bir il. Ayrıca Türkiye’nin 39. Büyük olan bir kent. Doğu Anadolu’da bir serhat ilimiz. Bizler üniversite olarak kendimizi devlet üniversitesi olmanın yanında bir vakıf üniversitesi olarak tanıtıyoruz ve vakıf hizmetleri ile birlikte öğrenci merkezli bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu yıl AİÇÜ 8 fakültesi, 4 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu ile toplamda 81 alana öğrenci alıyoruz. Bu sene yaklaşık öğrenci kontenjanımız 3 bin 700’den fazla bir kontenjanımız var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yüksek bir doluluk oranı bekliyoruz. Bunun için bütün şartlarımız mevcut. Üniversite imkanlarına baktığımız zaman gerçekten çok iyi imkanlarımız var. Sosyal-kültürel alanlardan tutunda yüzme havuzları, bovlinge kadar öğrenci yaşam merkezinden engelsiz yaşam merkezine kadar ulusal ve uluslararası standartlara sahip güzel bir kampüse sahibiz. Bunun yanında sağlıkla ilgili çalışmalarla sağlık alanında ciddi bir değişim yaşadık ve özellikle önümüzdeki birkaç yılda üniversitemiz aynı zamanda ciddi bir sağlık merkezi olacak.” Dedi.

‘Ağrı bir öğrenci kenti’

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenci alan bütün bölüm ve programların popüler ve iş olanağı fazla olan bölümler olduğunu kaydeden Karabulut: “Bu noktada özellikle şunu ifade edelim ki “ Ağrı bir öğrenci kenti” çünkü Ağrı huzurlu bir kent, ulaşımdan her alana rahat bir kent. Ucuz bir kent. Dolayısıyla bunlar birleşince Ağrı bir öğrenci kenti oluyor. Bura da hem üniversite hem belediye ve diğer kurumların tamamı öğrencinin rahat etmesi için çalışıyor. Bunun için bütün imkanlarımızı genç kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman çok önemli programlarımız var. Fakültelerimiz bir çok alanda öğrenci alıyor. Ayrıca meslek yüksek okullarımızda çok önemli programlara öğrenci alıyor. Bu program ve bölümlerin hepsi iş imkanı yüksek olan programlarımız. Üniversitemiz ve ilimizde ayrıca barınma problemi kesinlikle yok. Bütün bölümlerimiz popüler ve iş alanı geniş olan bölümlerdir. Tercih yapacak genç kardeşlerimizden gerek veb sayfamızdan gerekse gelip yerinde üniversitemizi görerek, ona göre tercihlerini yapmalarını istiyoruz. En önemlisi de kendilerinden severek ve isteyerek okuyacakları bölümleri tercih etmelerini öneriyoruz. Ondan sonra üniversite ve sonra da il bazında tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.