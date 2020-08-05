AİÇÜ tercih dönemine hazır
AİÇÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ABDULHALİK KARABULUT, ADAYLARIN GELECEK PLANLAMALARINDA ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE BAŞLANGIÇ SÜRECİNDE DOĞRU TERCİHTE BULUNMALARI İÇİN TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETTİKLERİNİ, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLAR İLE ÖĞRENCİ ADAYLARININ MERAK ETTİKLERİ KONULARA AÇIKLIK GETİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 2020 YKS tercih dönemi ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, adayların gelecek planlamalarında önemli bir kilometre taşı olan Üniversite eğitimine başlangıç sürecinde doğru tercihte bulunmaları için tüm imkânları seferber ettiklerini, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen fuarlar ile öğrenci adaylarının merak ettikleri konulara açıklık getirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Karabulut “Üniversitemiz, fiziki yapılaşması, sosyal, kültürel ve sportif imkanları, genç ve dinamik akademik kadrosu ve burs imkanları ile gençlerimizi yarınlara hazırlamayı kendine ilke edinmiştir. Özellikle Tıp Fakültemizi kazanan tüm öğrencilerimize, Fakülte ve Yüksekokullarımızı birincilikle kazanan öğrencilerimize de IC Vakfı başarı bursu vermekteyiz. Sevgili gençler, sizleri yapacağınız tercihle mensubu olmaktan gurur duyacağınız üniversitemiz ailesine bekliyoruz” dedi.
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