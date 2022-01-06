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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan ÜNİDAP toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5’inci dönem toplantısına katıldı.

AĞRI 06.01.2022, 10:03
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan ÜNİDAP toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5’inci dönem toplantısına katıldı.

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen ÜNİDAP 5’inci dönem toplantısına YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan üniversitelerin rektörleri ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

Kültür Merkezi Mavi Salon’da düzenlenen “Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü” programında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve birlik üyesi üniversiteler arasında, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular üzerinde iş birliği yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenen DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Prof. Dr. Özvar, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi sahada bu çabalarla birleştirmek üzere kurulan ÜNİDAP’ın düzenlediği yıllık toplantıda hitap etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Üniversitelerin içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özvar, “Toplum yararına hizmet üreten üniversiteler, yaptıkları araştırmalarla bir yandan bilimsel bilginin ve yeniliklerin peşinde koşarken diğer yandan da ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübelerin olumlu etkileriyle ülkenin ve bölgenin refahına katkı sağlar. Benzer şekilde, ülkenin ve bölgenin iş dünyasında duyulan nitelikli işgücü ihtiyacını yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile karşılamaya çalışır. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve çevre felaketleri sebebiyle üniversitelerden bulundukları tabii muhitin muhafazasında ve ıslah edilmesinde gayretler beklenmektedir. Kısacası, üniversitelerimiz, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlardır. DAP Bölgesindeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Özvar: “Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını sağlamak, üniversitelerin kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamalarını, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmalarını sağlamak üzere mevcut projelerin yanında yeni projeler üzerinde de çalışmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde geliştirdiğimiz bu projeleri de sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, literatürde üniversitelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecekleri başlıca alanları ise şöyle sıraladı: “Araştırma faaliyetleri yoluyla bölgesel inovasyonu artırmak, araştırma kuluçka merkezleri, bilim parkları, Ar-Ge şirketlerinin kurulması ve üniversite araştırmalarının spin-off ve patentler yoluyla ticarileştirilmesini sağlamak, eğitim ve araştırma danışmanlıkları yoluyla yerel endüstri ve işletmelere destek olmak, bölgesel insan kaynakları ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, işletmelerin ve yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre belirlenen öğrenci projeleri aracılığıyla bölgeye katkı sunmak, bölgesel işletmeciliği, iş gelişimini ve büyümeyi desteklemek, kültürel gelişim yoluyla sosyal eşitliği geliştirmek, ulusal ve küresel düzeyde bölgenin tanıtımına ve dışa açılmasına katkı sağlamaktadır.”

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan toplantıda bölge üniversiteleri ve DAP işbirliğiyle bölgenin temel dinamiklerini harekete geçirecek yeni teknolojiler için sınama ortamlarının oluşturulması, Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlanması, akademik bilgi ve tecrübenin diğer paydaşlara aktarımının artırılması gibi birçok hususun ele alındığını, toplantının üniversiteler ve bölge paydaşları için verimli geçtiğini söyledi.

Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmasıyla son buldu.

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