AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Başkanlığında Yapılan ÜNİDAP toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hocanın başkanlığında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 6’ncı dönem toplantısına katıldı.

Bingöl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen ÜNİDAP 6’ncı dönem toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan üniversitelerin rektörleri katıldı.

Bingöl Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim sistemindeki kurumsal çeşitliliği artırma yönündeki kararlılıklarının devam ettiğini, bu hedef doğrultusunda gerekli politika adımlarını atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmalarının ve aynı misyona sahip olmalarının gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasında fayda gördüklerini daha önce de ifade ettiklerine dile getirdi. Üniversitelerin bulundukları bölgenin kalkınmasına sundukları katkıyı oldukça önemsediklerini kaydeden Prof. Dr. Özvar, “Yükseköğretim sistemimizdeki kurumsal çeşitliliği artırma yönündeki kararlılığımız devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda gerekli politika adımlarını atmaktan çekinmiyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler arasındaki bağın ve iletişimin daha da güçlendirilmesi gerekliliğine inandığını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, “Ana misyonumuz izlemek, değerlendirmek ve gerekli yerlerde idari, hukuki ve imkânlar ölçüsünde mali açıdan destek olmak veyahut ek destekler sağlamaktır. Misyon farklılaşması ve bölgesel kalkınmaya yönelik benim bakış açımdan sizlerin başlıca sorumluluğu ise, sahici olmaktır. Biz, sizlerin tabiri caizse kendi kurumsal durumumuzu çizmek konusunda bilgi temelli ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar atmanızı bekliyoruz. Bölgesel üniversitelerden kendi kurumsal potansiyelinin farkında olan, mevcut imkânları gerçekçi bir şekilde değerlendiren ve aynı zamanda vizyoner bir hedef ortaya koyan bir yönetim şekli bekliyoruz. YÖK olarak, kurumlarımızın bölgesel kalkınmadaki rolünü, sadece bölgenin ekonomik gelişmesine aracılık etme şeklinde algılıyoruz. Özellikle, üniversitelerimizin bölgelerinde ve ülkenin genelinde insan kaynağı potansiyeline yaptıkları katkıları hepimiz memnuniyetle gözlemliyoruz. Örnek vermek gerekirse, ÜNİDAP üyesi üniversitelerimizin bulundukları illerin toplam nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 8’i kadar olmasına karşın, aynı illerdeki üniversitelerimizdeki toplam yüz yüze öğrenci sayısı, Türkiye’deki toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 10’u kadardır. Benzer şekilde, ÜNİDAP üyesi üniversitemizin toplam öğretim üyesi sayısı da Türkiye’deki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 11’ini oluşturmaktadır. Bu durumdan duyduğumuz hoşnutluğu ifade etmek istiyor ve kurumlarımız tarafından oluşturulan kapasite dolayısıyla sizleri tebrik ediyoruz. Son dönemde yayımlamış olduğumuz Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu’nun da açık bir şekilde ortaya koyduğu üzere, her bir üniversitemiz, başta kendi ili olmak üzere bulunduğu bölgeden öğrenci çekmektedir. Diğer bir deyişle, üniversitelerimiz, bölgelerinde oluşturdukları kapasite sayesinde erişim konusunda büyük bir engeli ortadan kaldırmaktadırlar. Bu durum, erişilebilir yükseköğretim hizmeti sunma açısından oldukça kıymetlidir. Yerelleşme hususunu ciddi olarak ele almalı, bu konuda bu sene başlattığımız yeni projeye, akademik hareketlilik projesine hep birlikte katkı vermeliyiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren, hazırlıklarını henüz tamamladıkları ‘YÖK Akademik Hareketlilik Projesi’ ile adeta bir akademik seferberlik ilan ettiklerini, bu projeyi, öncelikle 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmak, üniversiteler arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve öğrencilerin farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturmak amacıyla başlattıklarını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar hocanın başkanlığında 6. ÜNİDAP toplantısının çok verimli geçtiğini ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Toplantıda, bölge üniversiteleri ve DAP iş birliğiyle Ar-Ge çalışmalarına yapılan katkının artırılması, bölgemizin ana dinamiklerini daha da canlandıracak yeni teknolojiler için deneme alanlarının oluşturulması, akademisyenlerimizin oluşturduğu bilgi ve tecrübenin tüm paydaşlarla paylaşılması gibi birçok konu ele alındı.

Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.