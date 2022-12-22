AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, öğrenci kulüp temsilcileri ile bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Rektör-Öğrenci Buluşmaları” çerçevesinde Öğrenci Kulüp Temsilcileri ile bir araya geldi.

AİÇÜ Merkezi Yemekhanesinde düzenlen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’un yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Özgül, Fakülte Dekanları, akademik, idari personel ile birlikte kulüp danışmanları ve temsilcileri katıldı.

2022 yılında AİÇÜ’de gerçekleştirilen öğrenci kulüp faaliyetlerinin değerlendirildiği programda konuşan Prof. Dr. Karabulut, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 56 öğrenci kulübü ile birlikte 235 etkinlik düzenleyerek büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda elde ettiği başarılarda en önemli pay sahibinin öğrenciler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, “Biz bir ekip ve bir aileyiz, başarıda hepinizin emeği var. Akademik, idari personel ve öğrencilerimiz ile birlikte Üniversitemizi daha da ileriye taşıyoruz, bunu birlikte başarıyoruz. Bu ekibin en önemli parçası siz değerli öğrencilerimizsiniz. Biz her zaman genç kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

2023 yılında öğrenci ve kulüplere gerçekleştirecekleri faaliyetler için üniversite yönetimi olarak öğrencilere verdikleri desteği daha da arttıracaklarını belirten Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Kendinizi geliştirmeniz, azimli olmanızla birlikte, kendi potansiyelinizi fark ettiğinizde başarı da kendiliğinden gelecektir. Yeni yılda da öğrencilerimize sosyal, kültürel, sportif ve diğer alanlarda gerçekleştirecekleri faaliyetler için desteğimizi devam ettireceğiz. Bizim amacımız insan faktörünü ön plana çıkarmak ve sizlerin daha iyi şartlarda eğitim alması için her zaman çalışmaya devam etmektir“ diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerine ve kulüp faaliyetlerine gönüllü olarak katılımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karablut, “Bir işin bereketli olması için o işe sevginizi katmanız lazım. Bu gönüllülük işidir. Gönüllü olarak kulüplere katılmanız ve faaliyetler de bulunmanız, mezun olduğunuzda da sizin önünüze pozitif bir etken olarak çıkacaktır. Ayrıca gönüllü olarak ve karşılık beklemeden çalışmak, insanı mutlu ve huzurlu kılar. Sizlere gerçekleştirdiğiniz faaliyetler için teşekkür ediyor ve bundan sonraki çalışmalarınız için de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.