AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut kalite kulübü üyelerini misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Kaya, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübü üyelerini misafir etti.

Akademik ve idari hizmetlerde kalitenin geliştirilmesi noktasında emin adımlarla çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde Üniversitemizin kalitesinin artırılması noktasında görüş alışverişinde bulunarak yarınlarımıza emin adımlarla gitmek için çabalıyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteği 2023 yılında da artırarak devam edeceğiz” dedi.

Toplumun refahının ve eğitiminin pozitif yönde sürdürülebilirliğinin korunması ve geliştirilmesinde Üniversitenin söz sahibi olduğunu ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Medeniyet ve kültürünün can damarını teşkil eden eğitim müesseselerinin başında gelen ve kurulduğu günden bugüne bölgemizin maddi ve manevi kalkınmasında, topluma rehberlik edilmesinde, , akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesini ve kalitenin geliştirilmesini sağlayan Kalite ekibimizin çalışmalarını genel işleyişte yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübü’nün gerçekleştireceği faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Karabulut, katkılarından dolayı Kalite Komisyonu ve Kalite Kulübü üyelerine teşekkür etti.