AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, başarılı projeler üreten personellere teşekkür belgesi verdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü ve Engelsiz Üniversite Komisyon üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

AİÇÜ Senato Toplantı Salonu’ndaki programa, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri ile birlikte üç birimde görev yapan akademik ve idari personeller katıldı.

Belge takdim programında konuşan Prof. Dr. Karabulut, GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2022 Dünya Üniversiteler Genel Sıralamasında Üniversitemizin elde ettiği başarıda emeği geçen Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Engelsiz Üniversite alanında elde edilen başarılardaki katkılarından dolayı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Engelsiz Üniversite Birimi, Kalite Koordinatörlüğü’nde görevli akademisyenlere, Üniversitemizin gelişimi noktasında ortaya koydukları çabalardan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.