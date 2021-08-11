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AİÇÜ Rektörü Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma’yı misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı misafir etti.

AĞRI 11.08.2021, 17:38
AİÇÜ Rektörü Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma’yı misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AİÇÜ’nün yeni kurulan bir eğitim kurumu olmasına karşın bölgenin ve ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, fiziki imkânları, genç ve dinamik akademik personel kadrosu ile AİÇÜ’nün gelişimini ileri noktalara taşıdığını, yürütülen çalışmalar ve bilimsel yayınlarla çıtanın daha da üst sıralara taşınacağını söyledi.

Ziyarette, her iki üniversitenin önümüzdeki dönemlerde yapabileceği işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
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